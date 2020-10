Bologna, De Silvestri: «Siamo una squadra di grande qualità» (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzo De Silvestri ha parlato delle qualità del Bologna Lorenzo De Silvestri, esterno destro arrivato al Bologna dopo l’esperienza al Torino, ha parlato della sua nuova squadra in una intervista a La Gazzetta dello Sport. MIHAJLOVIC – «Detto che delle etichette in fondo me ne frego, un po’ mi infastidisce che io passi spesso per il “cocco” di Sinisa o che si pensi che ci sia una via preferenziale. Fra noi c’è un rapporto importante di cui vado orgoglioso ed è vero che nel calcio dev’essere successo ben poco che due si ritrovino per ben 4 volte nella stessa squadra. Però: in due occasioni lui è venuto dov’ero già io. Quindi Siamo due a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Lorenzo Deha parlato delle qualità delLorenzo De, esterno destro arrivato aldopo l’esperienza al Torino, ha parlato della sua nuovain una intervista a La Gazzetta dello Sport. MIHAJLOVIC – «Detto che delle etichette in fondo me ne frego, un po’ mi infastidisce che io passi spesso per il “cocco” di Sinisa o che si pensi che ci sia una via preferenziale. Fra noi c’è un rapporto importante di cui vado orgoglioso ed è vero che nel calcio dev’essere successo ben poco che due si ritrovino per ben 4 volte nella stessa. Però: in due occasioni lui è venuto dov’ero già io. Quindidue a ...

