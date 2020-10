Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di martedì 13 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus nella Regione Lombardia di martedì 13 ottobre. Comincia una nuova settimana di monitoraggio della curva epidemiologica in questa seconda ondata. oggi si registrano 1.080 nuovi contagi, 6 morti, 197 guariti, 17.186 tamponi, 62 (+12) ricoverati in terapia intensiva, 546( +83) ricoverati negli altri reparti. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus nella Regionedi martedì 13. Comincia una nuova settimana di monitoraggio della curva epidemiologica in questa seconda ondata.si registrano 1.080 nuovi, 6, 197, 17.186 tamponi, 62 (+12) ricoverati in terapia intensiva, 546( +83) ricoverati negli altri reparti.

RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia, il bollettino e i numeri odierni: nelle ultime 24h quasi 100 ricoveri in più #Coronavirus #COVID__19 #13otto… - sportface2016 : #Lombardia, il bollettino e i numeri odierni: nelle ultime 24h quasi 100 ricoveri in più #Coronavirus #COVID__19… - clikservernet : Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 13 ottobre - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 13 ottobre) Playhitmusic - -