Bollettino Coronavirus del 13 Ottobre 2020 (Di martedì 13 ottobre 2020) In data 13 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +1,64% (ieri +1,30%) con 365.467 contagiati totali, 242.028 dimissioni/guarigioni (+1.428) e 36.246 deceduti (+41); 87.193 infezioni in corso (+4.429). Elaborati 112.544 tamponi (ieri 85.442); 5.901 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,24% (ieri 5,40%). Ricoverati con sintomi 5.076 (+255); terapie intensive +62 (514). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.080; Campania 635; Piemonte 585; Lazio 579; Veneto 485; Toscana 480; Liguria 447; Emilia Romagna 341; Sicilia 334; Puglia 180; Sardegna 157; Abruzzo 146; Umbria 136. In Lombardia curva +0,94% (ieri +0,61%) con 17.186 tamponi (ieri 13.934 ) e 1.080 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,28% (ieri 4,99%); 114.800 contagiati totali; ricoverati +83 (546); terapie intensive +12 (62); 6 decessi (16.994). La curva epidemica nell’ultima settimana ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 ottobre 2020) In data 13l’incremento nazionale dei casi è +1,64% (ieri +1,30%) con 365.467 contagiati totali, 242.028 dimissioni/guarigioni (+1.428) e 36.246 deceduti (+41); 87.193 infezioni in corso (+4.429). Elaborati 112.544 tamponi (ieri 85.442); 5.901 positivi; rapporto positivi/tamponi 5,24% (ieri 5,40%). Ricoverati con sintomi 5.076 (+255); terapie intensive +62 (514). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.080; Campania 635; Piemonte 585; Lazio 579; Veneto 485; Toscana 480; Liguria 447; Emilia Romagna 341; Sicilia 334; Puglia 180; Sardegna 157; Abruzzo 146; Umbria 136. In Lombardia curva +0,94% (ieri +0,61%) con 17.186 tamponi (ieri 13.934 ) e 1.080 positivi; rapporto positivi/tamponi 6,28% (ieri 4,99%); 114.800 contagiati totali; ricoverati +83 (546); terapie intensive +12 (62); 6 decessi (16.994). La curva epidemica nell’ultima settimana ha ...

