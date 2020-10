Bolivia-Argentina in tv: data, orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2022 (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la sofferta vittoria nella prima giornata contro l’Ecuador, l’Argentina volerà in Bolivia per affrontare i padroni di casa nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. La nazionale Albiceleste parte favorita, ma la Bolivia, reduce dalla pesantissima sconfitta subita contro il Brasile, ha voglia di rivalsa. Appuntamento da non perdere questa sera alle ore 22 italiane. La partita sarà trasmessa su Como TV, mentre la diretta streaming sarà visibile su comotv.com. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la sofferta vittoria nella prima giornata contro l’Ecuador, l’volerà inper affrontare i padroni di casa nel match valido per leai. La nazionale Albiceleste parte favorita, ma la, reduce dalla pesantissima sconfitta subita contro il Brasile, ha voglia di rivalsa. Appuntamento da non perdere questa sera alle ore 22 italiane. La partita sarà trasmessa su Como TV, mentre lasarà visibile su comotv.com.

ZZiliani : La Federazione argentina ha comunicato che Dybala non andrà in Bolivia. Si parla di problemi gastrointestinali. - RoyNemer : Argentina rumored XI vs. Bolivia: Armani, Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafigo; Palacios or Dominguez, Pa… - sportface2016 : #BoliviaArgentina in tv: informazioni su dove vederla e diretta streaming - dipankarjoshi2 : RT @RoyNemer: Argentina rumored XI vs. Bolivia: Armani, Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafigo; Palacios or Dominguez, Paredes, De… - CarlosPadilla_X : Argentina empata con bolivia Messi: -