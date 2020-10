Boeing: Wto autorizza Ue a imporre dazi per 4 mld dollari agli Usa per aiuti concessi (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Il Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato l’Ue a imporre dazi per 4 miliardi di dollari agli Usa per gli aiuti concessi alla Boeing. E’ quanto rileva il Wto precisando che “l’Ue può quindi richiedere l’autorizzazione a prendere contromisure nei confronti degli Stati Uniti ad un livello non superiore a 3,993,212,564 dollari all’anno”.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Il Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, hato l’Ue aper 4 miliardi diUsa per glialla. E’ quanto rileva il Wto precisando che “l’Ue può quindi richiedere l’zione a prendere contromisure nei confronti degli Stati Uniti ad un livello non superiore a 3,993,212,564all’anno”.L'articolo CalcioWeb.

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato l'Ue a imporre dazi per 4 miliardi di dollari agli Usa per gli aiuti concessi alla Boeing. E' quanto rileva ...

Il commissario al Commercio Dombrovskis (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 13 ott - La decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla possibilita' per la Ue di imporre dazi per ...

