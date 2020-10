Bimbo di tre anni trova pistola carica in casa, si spara e muore (Di martedì 13 ottobre 2020) Si chiama James Kenneth Lindquester il Bimbo di tre anni al centro della tragedia avvenuta ad Aloha, in Oregon: il piccolo ha trovato una pistola carica in casa e ha premuto il grilletto non consapevole di ciò che stava maneggiando. James è morto a mezzanotte in ospedale. James Kenneth Lindquester, è questo il nome dell’ennesima … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Si chiama James Kenneth Lindquester ildi treal centro della tragedia avvenuta ad Aloha, in Oregon: il piccolo hato unaine ha premuto il grilletto non consapevole di ciò che stava maneggiando. James è morto a mezzanotte in ospedale. James Kenneth Lindquester, è questo il nome dell’ennesima … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

