Bill Gates | “la vita tornerà alla normalità solo dopo il lancio della SECONDA generazione di vaccini Covid”

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il magnatetecnologiaha affermato che latornerànormalitàquando unadiCovid-19 sarà ampiamente disponibile e il virus verrà sradicato in tutto il mondo, un livello più alto di quello fissato per qualsiasi malattia nella storia. “L’unico modo per tornare completamentenormalità è avere, forse non la primadi, ma un vaccino che sia super efficace”, ha dettodomenica in un’intervista al programma Meet the PressNBC. “a questo punto potremo ...