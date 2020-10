Bild sicura | Pirlo pensa già alla super difesa a 3 della Juve per il 2021 | gli obiettivi di mercato

Leggi su bufale

(Di martedì 13 ottobre 2020) David Alaba potrebbe essere il difensore di esperienza, ma ancora con tanto da dare al calcio mondiale, che lantus e Andreastanno cercando secondo la. Inevitabilmente c’è la necessità di trovare gli eredi di Bonucci e Chiellini, con quest’ultimo che ormai continua ad essere martoriato da infortuni vari ed ha un’età piuttosto avanzata. Il difensore del Bayern Monaco ha deciso di cambiare aria, non ha infatti rinnovato il contratto con il Bayern che gli avrebbe permesso di guadagnare ben 11 milioni di euro fino al 2025.vuole Alaba dal Bayern Monaco Se i dirigentisquadra tedesca non si sono ancora arresi, ci sono insomma continui dialoghi con il calciatore austriaco, in realtà il suo futuro sembra essere quasi segnato, con un ...