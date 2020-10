Bielorussia Il Governo minaccia | “Armi letali sui manifestanti”

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ilbielorusso ha autorizzato la polizia ad usare armicontro i manifestanti nelle proteste contro Aleksandr Lukashenko. Pare che alcuni di loro siano risultati soggetti pericolosi, in quanto radicali. Ad annunciarlo, il viceministro dell’Interno Gennady Kazakevich. Secondo il viceministro, alcuni manifestanti avrebbero gettato pietre contro gli agenti in tenuta antisommossa brandendo dei coltelli. “A nome del ministero dell’Interno, annuncio che non lasceremo le strade e garantiremo il rispetto della legge nel Paese. Le forze di sicurezza potranno usare, se necessario, equipaggiamenti speciali e armicontro i manifestanti”. Non sono però della stessa idea le organizzazioni pacifiste, secondo le quali dall’inizio delle proteste si sono verificati tantissimi arresti ...