Bergamo | accoltella il coinquilino e scappa | arrestato alla Malpensata

Bergamo, 13 ottobre 2020 - Una violenta lite in casa è degenerata fino ad una coltellata. Poi, la fuga. Oggi finalmente l'arresto. La vicenda risale a venerdì scorso. Un tunisino di 47 anni ha ...Ha accoltellato l’amico con cui condivideva un appartamento in via Spino a Bergamo e poi si è dato alla fuga: dopo 4 giorni però la Polizia di Bergamo è riuscita a rintracciarlo e ad arrestarlo nel ...