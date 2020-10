Becciu | arrestata Cecilia Marogna la ' dama' del cardinale

(Di martedì 13 ottobre 2020), la 39enne manager cagliaritana divenuta nota come la 'lady' delper il rapporto fiduciario che la legherebbe all'ex numero due della Segreteria di Stato vaticana, il ...

Corriere : Arrestata Cecilia Marogna, la «dama del cardinale» Becciu - fanpage : Vaticano, arrestata Cecilia Marogna - redazioneiene : +++ARRESTATA DALLA GDF CECILIA MAROGNA, LA 'DAMA' DEL CARDINALE BECCIU+++ @gaetanopecoraro ci aveva raccontato dei… - Walter09251773 : Cntinuate a dare 8x1000 alla chiesa... - 2Biagetti : RT @mittdolcino: Arrestata la 'dama di Becciu'. Si riapre lo scandalo Vaticano La Guardia di finanza ha arrestato Cecilia Marogna a Milano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Becciu arrestata

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Un arresto 'indegno di un Paese civile'. Anzi 'da Paese manettaro in cerca di giustizia spettacolo'. Gioele Magaldi, ...Arrestata Cecilia Marogna, la 39enne manager cagliaritana divenuta nota come la 'dama del cardinale' per il rapporto fiduciario che la legherebbe ...