Beautiful | anticipazioni 14 ottobre | Bill si riavvicina a Liam grazie a Beth

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con lediriguardanti l’episodio in onda mercoledì 142020. Le vicende riprenderanno dal momento in cui tutta la famiglia sarà riunita per dare il benvenuto a. La piccola riceverà la visita anche del nonno, accompagnato da Will e Katie.e il padre sembreranno aver messo da parte i dissapori del passato, tanto che scherzeranno anche sul regalo cheavrà portato per la nipotina. Intanto si verrà a sapere che Xander sarà tornato a Los Angeles., spoiler 14felici e serenicontinua a regalare emozioni ai propri fan, soprattutto dopo il ...