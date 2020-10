Bayern, Roca e lo sfottò al Barcellona: “Emozionante l’8-2 in Champions” (Di martedì 13 ottobre 2020) Certe rivalità non si sopiscono nemmeno con il cambio di casacca. Basta chiedere a Marc Roca. Il centRocampista spagnolo è da poco approdato al Bayern Monaco, ma non ha dimenticato il suo passato all'Espanyol e l'odio sportivo per il Barcellona, storico rivale del suo ex club.caption id="attachment 991771" align="alignnone" width="594" Marc Roca (getty images)/captionFRECCIATACosì Roca ha deciso di partire col botto nella conferenza di presentazione al Bayern Monaco pungendo subito i vecchi nemici: "C'è molta rivalità tra Barça ed Espanyol, quindi sono stato felice di veder vincere il Bayern in Champions. Ma lo scarto della vittoria è stato sorprendente". Poi un commento sui suoi modelli: "Ce ne sono ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Certe rivalità non si sopiscono nemmeno con il cambio di casacca. Basta chiedere a Marc. Il centmpista spagnolo è da poco approdato alMonaco, ma non ha dimenticato il suo passato all'Espanyol e l'odio sportivo per il, storico rivale del suo ex club.caption id="attachment 991771" align="alignnone" width="594" Marc(getty images)/captionFRECCIATACosìha deciso di partire col botto nella conferenza di presentazione alMonaco pungendo subito i vecchi nemici: "C'è molta rivalità tra Barça ed Espanyol, quindi sono stato felice di veder vincere ilin Champions. Ma lo scarto della vittoria è stato sorprendente". Poi un commento sui suoi modelli: "Ce ne sono ...

ItaSportPress : Bayern, Roca e lo sfottò al Barcellona: 'Emozionante l'8-2 in Champions' - - AlanAlanmonu : RT @MilanLiveIT: #Roca al #Bayern: il #Milan lo ha seguito in questa sessione di mercato - MilanLiveIT : #Roca al #Bayern: il #Milan lo ha seguito in questa sessione di mercato - marco_rogerio_ : Passato inosservato forse l'acquisto del Bayern Marc Roca (9mil), che però libera Cuisance. - GiAdUzZoLa90 : RT @fedeju93: Il Bayern nell'ultimo giorno ha comprato 4 giocatori: Choupo-Moting, Roca, D.Costa e Sarr. -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Roca Al Bayern sono già pazzi di Roca. Kicker: "Colpo più eccitante di Douglas Costa" TUTTO mercato WEB Calciomercato Inter, proposto Eriksen per arrivare al difensore

Christian Eriksen è fuori dai piani di Conte: l'Inter è pronto a cederlo e ha proposto uno scambio per arrivare ad un difensore ...

Dalla Germania - La proposta dell'Inter al Bayern: Eriksen per Boateng

Secondo quanto riportato da Sport Bild, l’Inter avrebbe proposto, durante la sessione di mercato, uno scambio Eriksen-Boateng. No del Bayern ...

Christian Eriksen è fuori dai piani di Conte: l'Inter è pronto a cederlo e ha proposto uno scambio per arrivare ad un difensore ...Secondo quanto riportato da Sport Bild, l’Inter avrebbe proposto, durante la sessione di mercato, uno scambio Eriksen-Boateng. No del Bayern ...