Basket, Eurocup: Nanterre-Trento 65-71 (Di martedì 13 ottobre 2020) Nanterre-Trento 65-71 Trento fa tre su tre in Eurocup e conferma la sua doppia veste in questo avvio di stagione a corrente alternata. A tratti inguardabile in campionato, vedi la batosta di sabato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020)65-71fa tre su tre ine conferma la sua doppia veste in questo avvio di stagione a corrente alternata. A tratti inguardabile in campionato, vedi la batosta di sabato ...

zazoomblog : Basket Eurocup: Nanterre-Trento 65-71 - #Basket #Eurocup: #Nanterre-Trento - OA_Sport : Basket, Trento in EuroCup è inarrestabile: espugna Nanterre e ottiene la vetta solitaria del girone D - sportface2016 : #Basket #Eurocup Ancora una vittoria per #Trento, che vince in casa di #Nanterre - OA_Sport : LIVE Andorra-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere inseguono il tris in Europa - megabasket : L’Umana Reyer è vicina e solidale a Bourg-en-Bresse Basket -