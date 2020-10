Bari, 50 indagati per corruzione elettorale alle comunali: “Venticinque euro per ogni voto” (Di martedì 13 ottobre 2020) Venticinque euro in cambio del voto. Se ne sarebbe assicurati almeno 48 in questa maniera Carlo De Giosa, candidato alla carica di consigliere del Municipio 1 di Bari, alle elezioni comunali del 26 maggio 2019. È quanto ritengono gli inquirenti al termine dell’inchiesta aperta dopo una denuncia contro ignoti presentata dal Movimento 5 Stelle barese dopo la tornata elettorale. Il pm Claudio Pinto ha chiuso le indagini sui presunti episodi di corruzione elettorale nei confronti di cinquanta persone: con De Giosa, eletto con la lista Sud al Centro della coalizione di centrosinistra, sono indagati la figlia Donata, entrambi in qualità di corruttori, e 48 elettori accusati di essersi lasciati corrompere. Stando agli accertamenti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Venticinquein cambio del voto. Se ne sarebbe assicurati almeno 48 in questa maniera Carlo De Giosa, candidato alla carica di consigliere del Municipio 1 dielezionidel 26 maggio 2019. È quanto ritengono gli inquirenti al termine dell’inchiesta aperta dopo una denuncia contro ignoti presentata dal Movimento 5 Stelle barese dopo la tornata. Il pm Claudio Pinto ha chiuso le indagini sui presunti episodi dinei confronti di cinquanta persone: con De Giosa, eletto con la lista Sud al Centro della coalizione di centrosinistra, sonola figlia Donata, entrambi in qualità di corruttori, e 48 elettori accusati di essersi lasciati corrompere. Stando agli accertamenti, ...

In ballo un posto da consigliere al Municipio 1 nelle elezioni del 2019. Carlo De Giosa e sua figlia avrebbero corrotto 48 elettori. L’indagine è partita da un esposto del M5S ...

La Procura di Bari ha chiuso le indagini su presunti episodi di corruzione elettorale risalenti alle amministrative baresi del 26 maggio 2019. Nell'inchies ...

