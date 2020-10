Balotelli annuncia | “Tra qualche settimana firmo con nuovo club”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 ottobre 2020) Marioè ancora senza squadra ma ancora per poco. Lo hato lui stesso nel corso della diretta tv a Canale 5 del Grande Fratello Vip dove è presente, come concorrente, suo fratello Enock.: ""caption id="attachment 855047" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionSuper Mario è senza dubbio tra i migliori calciatori svincolati d'Europa e nelle ultime settimane si è parlato di Genoa e Spezia, ma ancora la firma non c'è stata. Dopo l'esperienza col Brescia,è ancora a caccia di unclub che, evidentemente, pare essere stato trofato. "Tranquillo, tra...