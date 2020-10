Bagno di folla per Trump in Florida. «Sono guarito, visto? Vi bacerei tutti, donne e uomini» (Di martedì 13 ottobre 2020) “Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell’intero Paese“. Donald Trump, nel suo primo comizio dopo il ricovero per covid, manda in visibilio i suoi sostenitori. Accorsi in massa a Sanford, in Florida. Pochi indossano la mascherina e lo stesso presidente non l’avrebbe indossata durante il viaggio sull’Air Force One. Prima della sua partenza la notizia ufficiale del medico della Casa Bianca: “Il presidente è ora di nuovo negativo al covid. E’ risultato negativo per diversi giorni consecutivi utilizzando un test rapido”. Così il dottor Sean Conley in una lettera resa pubblica dalla Casa Bianca. Trump in Florida: “Sono guarito, l’Oms mi dà ragione” “L’Oms ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020) “Fra 22 giorni torneremo a vincere ine nell’intero Paese“. Donald, nel suo primo comizio dopo il ricovero per covid, manda in visibilio i suoi sostenitori. Accorsi in massa a Sanford, in. Pochi indossano la mascherina e lo stesso presidente non l’avrebbe indossata durante il viaggio sull’Air Force One. Prima della sua partenza la notizia ufficiale del medico della Casa Bianca: “Il presidente è ora di nuovo negativo al covid. E’ risultato negativo per diversi giorni consecutivi utilizzando un test rapido”. Così il dottor Sean Conley in una lettera resa pubblica dalla Casa Bianca.in: “, l’Oms mi dà ragione” “L’Oms ...

