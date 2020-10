Azienda trentina nel mirino degli hacker: spostati 600.000 euro dal conto (Di martedì 13 ottobre 2020) Brutto colpo per un’Azienda di Trento: finita nel mirino di un gruppo di hacker, la compagnia è stata vittima di frode informatica. Entrando nel sistema di email Aziendale, la banda ha spostato 600.000 euro dal conto. Al termine delle delle indagini condotte con la Squadra Mobile della Polizia ed il Nucleo di polizia economica-finanziaria della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Brutto colpo per un’di Trento: finita neldi un gruppo di, la compagnia è stata vittima di frode informatica. Entrando nel sistema di emaille, la banda ha spostato 600.000dal. Al termine delle delle indagini condotte con la Squadra Mobile della Polizia ed il Nucleo di polizia economica-finanziaria della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Azienda trentina Cybertruffa, azienda trentina derubata di 600.000 euro - Cronaca Trentino Bel colpo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Trento

Disarticolato sodalizio di cyber criminali: «mascherati» da manager di una società trentina, dopo averne hackerato la casella di posta elettronica aziendale, hanno dirottato i pagamenti effettuati da ...

Trento: truffa informatica scoperta con l’operazione “Matrioska”

Un innovativo sistema di frode informatica è stato scoperto dagli investigatori della Polizia postale e della Guardia di finanza di Trento.

Disarticolato sodalizio di cyber criminali: «mascherati» da manager di una società trentina, dopo averne hackerato la casella di posta elettronica aziendale, hanno dirottato i pagamenti effettuati da ...