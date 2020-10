Avete visto la reggia dove vive Bill Gates a 64 anni? Trattenete il fiato perché le [FOTO] sono assurde, 150 milioni di dollari… (Di martedì 13 ottobre 2020) Bill Gates, fondatore della Microsoft Corporation, informatico e imprenditore, abita insieme a sua moglie Melinda in una villa talmente splendida che ha addirittura un nome: Xanadu 2.0. La magione, sita nello stato di Washington e posta su una collina vicina il Lago Washington, è enorme e l’area calpestabile misura circa 6.100 m². Ma da cosa dipende il nome della casa di Bill Gates? Sembrerebbe provenire dal film Quarto Potere di Orson Welles: era infatti il nome della villa di Charles Foster Kane, che a sua volta prese ispirazione da Shangdu, antica città della Mongolia interna. Il 2.0, invece, sembrerebbe una personalissima firma di Gates, adattissima alla sua fama di programmatore informatico. Bill Gates: 26 bagni per la struttura stimata ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020), fondatore della Microsoft Corporation, informatico e imprenditore, abita insieme a sua moglie Melinda in una villa talmente splendida che ha addirittura un nome: Xanadu 2.0. La magione, sita nello stato di Washington e posta su una collina vicina il Lago Washington, è enorme e l’area calpestabile misura circa 6.100 m². Ma da cosa dipende il nome della casa di? Sembrerebbe provenire dal film Quarto Potere di Orson Welles: era infatti il nome della villa di Charles Foster Kane, che a sua volta prese ispirazione da Shangdu, antica città della Mongolia interna. Il 2.0, invece, sembrerebbe una personalissima firma di, adattissima alla sua fama di programmatore informatico.: 26 bagni per la struttura stimata ...

matteosalvinimi : Purtroppo, come previsto, riparte la macchina della MANGIATOIA a cui da ministro avevo messo i bastoni tra le ruote… - borghi_claudio : Impressionante l'accerchiamento mediatico. Non so se avete visto #portaaporta con Salvini. DEVI ABBANDONARE IL SOVR… - CristinaDAvena : Ragazziiiii! Avete visto cosa sto mangiando?? Sono gli okonomiyaki! Li ha cucinati appositamente per me mio papà Ma… - damirosso : RT @zaiapresidente: ?? Avete mai visto cosa succede quando c’è un infortunio in montagna? Nel documentario di Giovanni Carraro vengono illus… - hanbinywf : I CAPELLI in tendenza si ok ma avete visto quelli di gunsmile o -