Aurora Ramazzotti | il consiglio della nonna | “È importante il vibratore”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 ottobre 2020)e i consigli(mamma di Michelle Hunziker) VIDEo Ospite nell’ultima puntata“Rubrica del cuore” diIneke, mamma di Michelle Hunziker. Nipote ventenne equasi ottantenne hanno parlato di amore e di sesso. “Mi sembrava lecito coinvolgerla, perché chi può aiutarvi più di lei, che ha 70 anni di esperienza in amore?”. E lanon si sottrae: “Ho fatto l’amore per la prima volta a 19 anni. Una volta ero molto romantica, mi mettevo gli occhiali rosa. Oggi non mi frega più nessuno”. “Oggi allora cos’è?” domanda la ...