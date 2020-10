Attenzione alle false offerte di lavoro su Telegram (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati La Polizia postale, sul proprio account Facebook, ha pubblicato un post in cui spiega di stare attenti a una truffa che, negli ultimi giorni, ha causato diverse segnalazioni. Sta usando Telegram per arrivare a più persone possibili e usa come cavallo di Troia false offerte di lavoro. false offerte di lavoro su Telegram: di cosa … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Nunziati La Polizia postale, sul proprio account Facebook, ha pubblicato un post in cui spiega di stare attenti a una truffa che, negli ultimi giorni, ha causato diverse segnalazioni. Sta usandoper arrivare a più persone possibili e usa come cavallo di Troiadidisu: di cosa … Impronta Unika.

