Atitech, il prefetto di Napoli Valentini visita l’hangar: Un modello di organizzazione, qualità e sicurezza (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha visitato gli hangar e assistito in diretta ad attività in corso quali la sostituzione di uno “skin” di una fusoliera A319, ispezioni endoscopiche dei motori di un Airbus A330 ed altro. visita istituzionale, nei giorni scorsi, del prefetto di Napoli, Marco Valentini, alla sede di Atitech presso l’Aeroporto Internazionale di Capodichino. Il Rappresentante del Governo ha scelto di conoscere da vicino una delle più grandi MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendenti d’Europa e prima realtà industriale della città di Napoli. Ad accoglierlo il presidente Gianni Lettieri ed il board aziendale, che per l’occasione hanno ripercorso le tappe salienti degli ultimi trent’anni della società partenopea, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 ottobre 2020) Hato gli hangar e assistito in diretta ad attività in corso quali la sostituzione di uno “skin” di una fusoliera A319, ispezioni endoscopiche dei motori di un Airbus A330 ed altro.istituzionale, nei giorni scorsi, deldi, Marco, alla sede dipresso l’Aeroporto Internazionale di Capodichino. Il Rappresentante del Governo ha scelto di conoscere da vicino una delle più grandi MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendenti d’Europa e prima realtà industriale della città di. Ad accoglierlo il presidente Gianni Lettieri ed il board aziendale, che per l’occasione hanno ripercorso le tappe salienti degli ultimi trent’anni della società partenopea, ...

AtitechOfficial : IL PREFETTO DI NAPOLI, dott. Marco Valentini, IN VISITA AD ATITECH: 'APPREZZAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E GLI STAN… - pengueraffaele : Il Prefetto di Napoli Marco Valentini in visita ad Atitech - StraNotizie : Atitech: prefetto Napoli visita hangar, 'apprezzamento per standard sicurezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Atitech prefetto Atitech, il prefetto di Napoli Valentini visita l'hangar: Un modello di organizzazione, qualità e sicurezza Il Denaro Atitech, il prefetto di Napoli Valentini visita l’hangar: Un modello di organizzazione, qualità e sicurezza

Ha visitato gli hangar e assistito in diretta ad attività in corso quali la sostituzione di uno “skin” di una fusoliera A319, ispezioni endoscopiche dei motori di un Airbus A330 ed altro. Visita istit ...

Atitech: prefetto Napoli visita hangar, 'apprezzamento per standard sicurezza'

Ha visitato gli hangar e assistito in diretta ad attività in corso quali la sostituzione di uno "skin" di una fusoliera A319, ispezioni endoscopiche dei motori di un Airbus A330 ed altro. Visita istit ...

Ha visitato gli hangar e assistito in diretta ad attività in corso quali la sostituzione di uno “skin” di una fusoliera A319, ispezioni endoscopiche dei motori di un Airbus A330 ed altro. Visita istit ...Ha visitato gli hangar e assistito in diretta ad attività in corso quali la sostituzione di uno "skin" di una fusoliera A319, ispezioni endoscopiche dei motori di un Airbus A330 ed altro. Visita istit ...