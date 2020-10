Atalanta, buone notizie per Gasperini: de Roon e Malinovskyi già in gruppo (Di martedì 13 ottobre 2020) Martin de Roon e Ruslan Malinovskyi sono rientrati anticipatamente dai propri impegni con le nazionali. Gomez torna giovedì. buone notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in previsione della ripresa del campionato e dell’impegno contro il Napoli. Come riportato da Tuttosport, infatti, Martin de Roon e Ruslan Malinovskyi sono rientrati anticipatamente dai propri impegni con le nazionali a causa di una squalifica. L’arrivo dell’ucraino è particolarmente significativo per il tecnico nerazzurro dato che sarà lui, molto probabilmente, a prendere il posto di Gomez. Il Papu, infatti, rientrerà solamente giovedì dai propri impegni con l’Argentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Martin dee Ruslan Malinovskyi sono rientrati anticipatamente dai propri impegni con le nazionali. Gomez torna giovedì.per l’di Gian Pieroin previsione della ripresa del campionato e dell’impegno contro il Napoli. Come riportato da Tuttosport, infatti, Martin dee Ruslan Malinovskyi sono rientrati anticipatamente dai propri impegni con le nazionali a causa di una squalifica. L’arrivo dell’ucraino è particolarmente significativo per il tecnico nerazzurro dato che sarà lui, molto probabilmente, a prendere il posto di Gomez. Il Papu, infatti, rientrerà solamente giovedì dai propri impegni con l’Argentina. Leggi su Calcionews24.com

Gomez torna giovedì. Buone notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in previsione della ripresa del campionato e dell’impegno contro il Napoli. Come riportato da Tuttosport, infatti, Martin de ...

Napoli: negativi tutti i tamponi del gruppo squadra nella bolla

Ancora tutti negativi i test effettuati dal Napoli, in isolamento nella bolla dopo la positività di Zielinski ed Elmas.

Ancora tutti negativi i test effettuati dal Napoli, in isolamento nella bolla dopo la positività di Zielinski ed Elmas.