Asti | al Tavolo Anziani si lavora a una campagna anti-truffe

(Di martedì 13 ottobre 2020) Un atto aggiuntivo al Patto per la sicurezza integrata e urbana nell'giano tra la Prefettura e il Comune di, firmato il 6 ottobre, ha dato il via ad una prima riunione tra i rappresent...

lavocediasti : Contro le truffe agli anziani, ad Asti si riunisce il Tavolo con le associazioni e l'assessorato alle Politiche Soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Asti Tavolo

LaVoceDiAsti.it

Un atto aggiuntivo al Patto per la sicurezza integrata e urbana nell’Astigiano tra la Prefettura e il Comune di Asti, firmato il 6 ottobre, ha dato il via ...Ci sono volute tre udienze per arrivare alla sentenza pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Asti, ma sarebbero state molte ... non può che tramutarsi nell'ennesimo fascicolo sul tavolo ...