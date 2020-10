Assegnato ai giornalisti Anastasia Lopez e Francisco Sezinando il premio Megalizzi-Niedzielski (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono Anastasia Lopez, dall’Austria, e Francisco Sezinando, dal Portogallo, i due aspiranti giornalisti che hanno vinto la seconda edizione del premio Megalizzi-Niedzielski a riconoscimento del loro «forte attaccamento all’Unione europea e ai suoi valori». Il premio organizzato dalla Commissione durante la settimana europea delle regioni, ha l’obiettivo di onorare la memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Pedro Orent-Niedzielski, due giovani giornalisti europei morti durante l’attentato terroristico di Strasburgo del 2018. Al concorso possono accedere aspiranti dei 27 Paesi Ue ma anche dai Paesi limitrofi e da quelli candidati ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono, dall’Austria, e, dal Portogallo, i due aspirantiche hanno vinto la seconda edizione dela riconoscimento del loro «forte attaccamento all’Unione europea e ai suoi valori». Ilorganizzato dalla Commissione durante la settimana europea delle regioni, ha l’obiettivo di onorare la memoria di Antonioe Bartek Pedro Orent-, due giovanieuropei morti durante l’attentato terroristico di Strasburgo del 2018. Al concorso possono accedere aspiranti dei 27 Paesi Ue ma anche dai Paesi limitrofi e da quelli candidati ...

Per onorare la memoria dei giovani Antonio e Bartek, che hanno perso la vita nell'attentato di Strasburgo del dicembre 2018, la Commissione europea ha premiato due giovani reporter per il loro «forte ...

