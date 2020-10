Asl, a Telese il camper sanitario per le vaccinazioni antinfluenzali (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Il 16 e il 17 ottobre il camper sanitario attrezzato della Asl con medici e infermieri a bordo farà tappa a Telese Terme, in piazza Minieri. Si tratta di una iniziativa della Azienda Sanitaria sannita che coinvolge tutti i distretti sanitari della provincia, dando la possibilità di effettuare gratuitamente le vaccinazioni antinfluenzali, quest’anno particolarmente importante in quanto porta alla riduzione delle sindromi che potrebbero essere confuse con infezione da Covid-19. Il camper, con 4 ambulatori, servirà anche a promuovere lo screening per la prevenzione dei tumori, della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, che l’Asl continua a perseguire con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – Il 16 e il 17 ottobre ilattrezzato della Asl con medici e infermieri a bordo farà tappa aTerme, in piazza Minieri. Si tratta di una iniziativa della Azienda Sanitaria sannita che coinvolge tutti i distretti sanitari della provincia, dando la possibilità di effettuare gratuitamente le, quest’anno particolarmente importante in quanto porta alla riduzione delle sindromi che potrebbero essere confuse con infezione da Covid-19. Il, con 4 ambulatori, servirà anche a promuovere lo screening per la prevenzione dei tumori, della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, che l’Asl continua a perseguire con ...

Caso positivo anche presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Telese Terme che resterà chiuso per effettuare la consueta sanificazione degli ambienti. Il Comandante provinciale Maria Angelina D’ ...

A partirte da oggi saranno undici le tappe con camper attrezzati di medici, infermieri e tutto ciò che serve per potersi sottoporre ai vaccini antinfluenzali. Il vaccino antinfluenzale di certo non ci ...

