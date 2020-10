Ascolti Tv lunedì 12 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) Ascolti Tv lunedì 12 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Grande Fratello Vip 5 milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io Ti cercherò 1×03-04 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Unposted + Fenomeno Ferragni milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Presentano: do you know Mirko Scarcella?milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Presadiretta milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Hitman mila e % Grey’s Anatomy 16×04-05 1a Tv Free mila e% Gomorra 3×11-12 1a Tv Free mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 13 ottobre 2020)Tv lunedì 12(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Grande Fratello Vip 5 milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Io Ti cercherò 1×03-04 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Unposted + Fenomeno Ferragni milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Presentano: do you know Mirko Scarcella?milioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Presadiretta milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarta Repubblica mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Hitman mila e % Grey’s Anatomy 16×04-05 1a Tv Free mila e% Gomorra 3×11-12 1a Tv Free mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi ...

