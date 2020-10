Ascolti TV | Lunedì 12 ottobre 2020 Io Ti Cercherò 19 5% 4 | 6 mnl | GF Vip 18 7% 3 | 1 mln Flop Ferragni 3 7%-4 1% | Iene con Scarcella 7 7%

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 13 ottobre 2020) GF Vip Nella serata di ieri, lunedì 12, su Rai1 la fiction in prima visione Io Ti Cercherò ha conquistato 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.28 all’1.10 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.347.000 – 25.7%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.01 – Chiara– Unposted ha interessato 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. A seguire Fenomeno, con Simona Ventura, ha raccolto 664.000 spettatori e il 4.1%. Su Italia 1 – dalle 21.25 all’1.15 - Lepresentano: Do you know Mirko? ha intrattenuto 1.343.000 spettatori con il 7.7% (anteprima di 8 minuti: 1.041.000 – ...