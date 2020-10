Ascolti tv | dati Auditel lunedì 12 ottobre | Chiara Ferragni flop | Io ti cercherò vince con 4 6 milioni

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 13 ottobre 2020) La fiction di Rai1 ‘Io Ti Cercherò‘, con 4.649.000 spettatori e il 19.5% di share, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva di lunedì 12. Al secondo posto, ‘Grande Fratello Vip 5‘ su Canale 5, con 3.120.000 spettatori e il 18.7% di share.tv prime time E se su Rai2 non è decollato ‘– Unposted‘, che ha ottenuto 918.000 spettatori e il 3.7% di share (ma il doc è arrivato sulla seconda rete Rai dopo essere stato campione d’incassi al cinema e per diversi mesi su Amazon Prime), e nemmeno la successiva intervista ‘Fenomeno’, con Simona Ventura, che ha raccolto 664.000 spettatori e il 4.1% di share, in terza posizione è testa a testa (con ...