Ascolti Tv: Can Yaman successo strepitoso (Di martedì 13 ottobre 2020) Da più di un anno a questa parte Can Yaman è entrato di diritto nell’immaginario collettivo come tra gli attori più promettenti e amati della televisione italiana. Gli Ascolti stanno premiando DayDreamer, la soap turca che sta facendo sognare tanti italiani. Un attore straordinario Can Yaman è il protagonista della serie turca DayDreamer in cui … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Da più di un anno a questa parte Canè entrato di diritto nell’immaginario collettivo come tra gli attori più promettenti e amati della televisione italiana. Glistanno premiando DayDreamer, la soap turca che sta facendo sognare tanti italiani. Un attore straordinario Canè il protagonista della serie turca DayDreamer in cui … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Ascolti tv: Can Yaman successo strepitoso - lillydessi : Ascolti tv: Can Yaman successo strepitoso - SoloDonna - BraccaLb28 : @MediasetPlay @CanYamanNews @canyaman1989 Complimenti alla conduttrice per l'intervista, spero che Canale 5 visto g… - BarbaraColosimo : RT @eda35eliana: Ascolti tv 10 ottobre, Can Yaman domina: record per DayDreamer e Verissimo - baechuluvs : che bello che la jyp ascolti i fan quando chiedano di cambiare anche solo una cover ?? sm can’t relate ?? -