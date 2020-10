Ascolti tv: bene il “GF Vip”, flop Ferragni (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli Ascolti di lunedì 12 ottobre A dispetto delle previsioni e nonostante il boom social di Chiara Ferragni il suo documentario in onda su Rai 2 non conquista il grande pubblico anzi è un vero flop. Leggi anche: “Chiara Ferragni-Unposted”: la critica stronca il documentario “Chiara Ferragni – Unposted” ha coinvolto 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. A seguire Fenomeno Ferragni, con Simona Ventura, ha raccolto 664.000 spettatori e il 4.1%. bene il “Grande Fratello Vip” che ottiene 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share mentre su Rai Uno la fiction “Io Ti Cercherò” conquista 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Italia Uno, lo speciale Iene, “Le ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Glidi lunedì 12 ottobre A dispetto delle previsioni e nonostante il boom social di Chiarail suo documentario in onda su Rai 2 non conquista il grande pubblico anzi è un vero. Leggi anche: “Chiara-Unposted”: la critica stronca il documentario “Chiara– Unposted” ha coinvolto 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. A seguire Fenomeno, con Simona Ventura, ha raccolto 664.000 spettatori e il 4.1%.il “Grande Fratello Vip” che ottiene 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share mentre su Rai Uno la fiction “Io Ti Cercherò” conquista 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Italia Uno, lo speciale Iene, “Le ...

tensioneevolut1 : È il 2007, hai 11 anni, ascolti in loop #malinconichesere dei Pquadro, le scuole medie ti sembrano una condanna cos… - riflessioni_06 : RT @LucaMagmo: quando una Donna ti guarda in silenzio non é proprio silenzio assoluto... se ascolti bene si sente la musichetta dello Squ… - hermes2364 : @vitalbaa @sy_healthy Ma che cazzate devo sentire su sto social. Certo che uno Stato democratico non ha gli strumen… - Paolino290681 : RT @DiegoA20_17_38: @Paolino290681 @1926Azzurro @RobertoSavino10 Non dovresti credere a questi filmati fake. Le interviste ed i racconti di… - Maxwhitesand2 : @17mamma Si, ascolti solo quel che ti fa bene. ?? Buongiorno. -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti bene Ascolti tv 12 ottobre: vince Rai1 con Io ti cercherò al 19.5% di share-I dati Auditel di ieri, lunedì 12 ottobre MAM-e Samuele Bersani: «Il linguaggio della canzone si è impoverito»

E anche quello del pubblico: «Nelle interviste anni ’60 sembrano tutti marziani». Conversazione con un cantautore disallineato: rispetto al mercato, ai tempi, a tutto. Ascoltare 'Cinema Samuele' per c ...

12 ottobre Vince Gassman, bene Signorini. Ok Iacona, flop Ferragni

Ma ecco la classifica della prima serata generata dalle indicazioni dei meter sugli ascolti generalisti. Su Rai1 ‘Io ti cercherò’, con Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Andrea Sartoretti nel cast, ha ...

E anche quello del pubblico: «Nelle interviste anni ’60 sembrano tutti marziani». Conversazione con un cantautore disallineato: rispetto al mercato, ai tempi, a tutto. Ascoltare 'Cinema Samuele' per c ...Ma ecco la classifica della prima serata generata dalle indicazioni dei meter sugli ascolti generalisti. Su Rai1 ‘Io ti cercherò’, con Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Andrea Sartoretti nel cast, ha ...