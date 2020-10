Arrestata a Milano la dama del Cardinale La Finanza ha fermato su ordine del Vaticano la manager Marogna E’ legata a Becciu Fondi della Santa sede spesi per beni di lusso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 ottobre 2020) La Guardia didi, sudelle autorità giudiziaria del, ha arrestato in serata Cecilia, la 39ennecagliaritana divenuta nota come la “del” per i suoi rapporti, in qualità di consulente di relazioni diplomatiche, con l’ex numero dueSegreteria di Stato vaticana, ilAngeloal centro degli scandali che hanno investito lanelle ultime settimane. Nei confrontigli inquirenti vaticani hanno emesso un mandato di cattura internazionale attivando l’Interpol. Al centro dell’inchiesta, come rivelato ...