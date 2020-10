Arisa, la cantante vittima di bullismo: “Hanno iniziato a chiamarmi pecora” (Di martedì 13 ottobre 2020) Prosegue il cambio di look e soprattutto di atteggiamento da parte di Arisa. La cantante ha abbracciato la causa del body positive e da quest’estate si parla di lei soprattutto per le foto in cui si mostra al naturale, proprio perchè è così che ora vuole apparire. Il distacco dal passato diventa evidente quando Arisa rivela di essere stata vittima di bullismo, e di aver ceduto a qualche ritocchino. Arisa vittima di bullismo a scuola “Non voglio che sia più un mio problema“. Così ha detto Arisa pochi giorni fa, pubblicando una foto al naturale, ben lontana dall’icona della cantante con rossetto, occhiali e caschetto creata dai suoi esordi a Sanremo. Un ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Prosegue il cambio di look e soprattutto di atteggiamento da parte di. Laha abbracciato la causa del body positive e da quest’estate si parla di lei soprattutto per le foto in cui si mostra al naturale, proprio perchè è così che ora vuole apparire. Il distacco dal passato diventa evidente quandorivela di essere statadi, e di aver ceduto a qualche ritocchino.dia scuola “Non voglio che sia più un mio problema“. Così ha dettopochi giorni fa, pubblicando una foto al naturale, ben lontana dall’icona dellacon rossetto, occhiali e caschetto creata dai suoi esordi a Sanremo. Un ...

Il percorso di accettazione che Arisa sta portando avanti in questi mesi parte da lontano, come rivelato dalla stessa cantante in un’intervista al Corriere della Sera. Dalla scorsa estate ad oggi, la ...

"Alle medie mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti", Arisa si è confessata in un'intervista al Corriere della Sera e ha parlato del suo passato: "Per gli altri erano battut ...

