Appuntamento al wine bar

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 ottobre 2020) Un bicchiere di vino può risollevare l’umore dopo una giornata impegnativa, rallegrare una serata tra amiche e creare nuovi punti d’incontro: ibar. In un momento storico in cui l’happy hour, usanza tipicamente italiano, è fuori moda causa l’assenza forzata di buffet e le discoteche anche causa assembramento, tutto rallenta e un buon bicchiere di vino con una tapas diventa il nuovo rito del week-end. Dove recarsi per degustare un'”ottima annata”? Abbiamo girato tutta Italia per trovare i 10 miglioribar da Nord a Sud. Milano L’interno di TannicoBar TannicoBar è la novità dell’anno, aperto appena conclusosi il lockdown, questo tempio del vino si trova in zona Tortona, ...