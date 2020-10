Anzio, Carlo Verdone volto della campagna di prevenzione Covid: ‘Sono felice di rappresentare l’iniziativa’ (Di martedì 13 ottobre 2020) “I dispositivi contro il virus sono fondamentali, felice di rappresentare l’iniziativa della Città di Anzio“. Così il regista, attore e sceneggiatore, Carlo Verdone, Cittadino Onorario di Anzio, che sta brillantemente superando i postumi del delicato intervento chirurgico a tutte e due le anche, commenta la decisione dell’Amministrazione Comunale di Anzio relativa al restyling, “soltanto grafico”, del murale di Piazza I Maggio, che lo ritrae insieme al grande Roger Waters, anche lui Cittadino Onorario anziate, per il messaggio di sensibilizzazione sull’importanza dell’uso della mascherina. “Mando un fortissimo abbraccio social al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) “I dispositivi contro il virus sono fondamentali,dil’iniziativaCittà di“. Così il regista, attore e sceneggiatore,, Cittadino Onorario di, che sta brillantemente superando i postumi del delicato intervento chirurgico a tutte e due le anche, commenta la decisione dell’Amministrazione Comunale direlativa al restyling, “soltanto grafico”, del murale di Piazza I Maggio, che lo ritrae insieme al grande Roger Waters, anche lui Cittadino Onorario anziate, per il messaggio di sensibilizzazione sull’importanza dell’usomascherina. “Mando un fortissimo abbraccio social al ...

L’attore ha rivelato che per lui si tratterebbe di un enorme traguardo seguito al delicato intervento da lui subito nei giorni scorsi. Carlo Verdone si è sottoposto a un delicato intervento e ha annun ...

