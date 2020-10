Antonella Elia è tornata insieme a Pietro? La verità della showgirl (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha conquistato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip in corso Antonella Elia, un ruolo che veste a pennello e che a quanto pare le piace molto visto che conosce benissimo le dinamiche del reality. Antonella è stata però protagonista durante l’estate del suo presunto ritorno di fiamma con il compagno Pietro delle Piane, una storia naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island e che oggi fa fatica a ripartire. Ricordiamo che Antonella e Pietro sono usciti separati dal reality dei sentimenti, poi hanno provato a tornare insieme per poi allontanarsi nuovamente. Oggi la coppia si frequenta nuovamente anche se in modo diverso da prima, a rivelarlo la stessa Elia che, in un’intervista rilasciata a Confidenze, ha ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha conquistato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip in corso, un ruolo che veste a pennello e che a quanto pare le piace molto visto che conosce benissimo le dinamiche del reality.è stata però protagonista durante l’estate del suo presunto ritorno di fiamma con il compagnodelle Piane, una storia naufragata dopo la partecipazione a Temptation Island e che oggi fa fatica a ripartire. Ricordiamo chesono usciti separati dal reality dei sentimenti, poi hanno provato a tornareper poi allontanarsi nuovamente. Oggi la coppia si frequenta nuovamente anche se in modo diverso da prima, a rivelarlo la stessache, in un’intervista rilasciata a Confidenze, ha ...

