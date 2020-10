Antonella Elia e Pietro Delle Piane | è di nuovo amore | ' Non so cosa succederà | ci frequentiamo in modo diverso'

trash_italiano : LE INDAGINI DI #NONELADURSO PER SCOPRIRE CHI HA SPARLATO DI ANTONELLA ELIA ?? - macriga3 : La Brandi è una delinquente! - FeGozzz : RT @LadyFalenaIvana: Antonella Elia accusa Myriam Catania di essere una bambina viziata e capricciosa capite? ANTONELLA ELIA. Fa già ridere… - Ivanka2424 : @eleroll Ha intenzione di mettere le mani addosso anche ad Antonella Elia, spero che qualcuno glielo riferisca. Ma… - vincenzorenda8 : Ma perché vi siete persi che Matilde ieri solo perché Antonella elia le ha detto 'che palle con ste amiche' stava d… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Per non parlare della presenza in studio di Antonella Elia, la prima ad essere stata promossa da concorrente ad opinionista, con il favore del pubblico. Ma c’è qualcos’altro che potrebbe rendere unica ...La puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 12 ottobre 2020 le ha tolto forse qualche certezza. Non ha gradito i commenti di Antonella Elia, non ha apprezzato il nuovo faccia a faccia con Maria ...