Antisemitismo in aumento, Facebook rimuove e vieta i post negazionisti verso l'Olocausto (Di martedì 13 ottobre 2020) Passo in avanti importante da parte del social media per eccellenza su una questione sempre attuale, sopratutto con i tempi che corrono, dove spesso le teorie complottistiche e cospirazionisiche trovano grande diffusione sul web al punto da diventare pericolose: Mark Zuckerberg ha infatti reso noto che sul proprio social media non saranno più tollerati post che inneggiano alla negazione dell'Olocausto, e gli utenti che diffondono questo tipo di notizie e commenti verranno bannati immediatamente. Nuova politica Questa presa di posizione netta e probabilmente necessaria in un panorama dove i social hanno assunto un peso specifico rilevante, e diversi mezzi di comunicazione sono stati al centro di critiche, visto che in virtù di un utilizzo sempre più radicalizzato da parte di determinate utenze le vecchie politiche non si sono dimostrate ...

