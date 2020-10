Anticipazioni Una vita – 14 ottobre – Le menzogne di Genoveva (Di martedì 13 ottobre 2020) Una vita ritorna nel pomeriggio del 14 ottobre 2020 su Canale 5: che cosa succederà nella nuova puntata? Si accendono le luci su Genoveva, la moglie di Alfredo, e sulla sua prossima mossa. La donna infatti si ritroverà a dover mentire al marito per proteggere il suo innamorato. Le Anticipazioni di Una vita ci mettono in guardia su ciò che potrebbe succedere. Quale sarà la reazione di Alfredo? Di certo Bryce non è un ingenuo ed intuirà che c’è qualcosa che non va. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una vita, la soap ci ha messo di fronte ad un evento particolare. Rosina ha deciso di dire di no a Liberto, nonostante i tentativi del marito di riconquistarla. Decisa a partire, la donna ha affidato Liberto nelle mani di ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020) Unaritorna nel pomeriggio del 142020 su Canale 5: che cosa succederà nella nuova puntata? Si accendono le luci su, la moglie di Alfredo, e sulla sua prossima mossa. La donna infatti si ritroverà a dover mentire al marito per proteggere il suo innamorato. Ledi Unaci mettono in guardia su ciò che potrebbe succedere. Quale sarà la reazione di Alfredo? Di certo Bryce non è un ingenuo ed intuirà che c’è qualcosa che non va. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una, la soap ci ha messo di fronte ad un evento particolare. Rosina ha deciso di dire di no a Liberto, nonostante i tentativi del marito di riconquistarla. Decisa a partire, la donna ha affidato Liberto nelle mani di ...

