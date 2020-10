Angela Merkel al supermercato per fare la spesa, l’immagine è reale ed è stata scattata a marzo (Di martedì 13 ottobre 2020) I nostri contatti ci segnalano un’immagine che immortala la cancelliera Angela Merkel al supermercato, nell’evidente atto di fare la spesa. Per alcuni lettori si tratta di un fotomontaggio. Verifichiamo insieme. Con una semplice ricerca sul web arriviamo a diversi siti di informazione. La stampa italiana riportava la notizia il 23 marzo 2020 e il Giornale di Sicilia, il giorno precedente, scriveva che la foto era comparsa anche sul quotidiano tedesco Bild. Troviamo conferma, infatti, in questo articolo pubblicato da Bild il 22 marzo 2020. Gli autori scrivono che la cancelliera tedesca si trovava al supermercato Hit Hullrich e “ha riempito lei stessa il carrello della spesa”. La ... Leggi su bufale (Di martedì 13 ottobre 2020) I nostri contatti ci segnalano un’immagine che immortala la cancellieraal, nell’evidente atto dila. Per alcuni lettori si tratta di un fotomontaggio. Verifichiamo insieme. Con una semplice ricerca sul web arriviamo a diversi siti di informazione. La stampa italiana riportava la notizia il 232020 e il Giornale di Sicilia, il giorno precedente, scriveva che la foto era comparsa anche sul quotidiano tedesco Bild. Troviamo conferma, infatti, in questo articolo pubblicato da Bild il 222020. Gli autori scrivono che la cancelliera tedesca si trovava alHit Hullrich e “ha riempito lei stessa il carrello della”. La ...

