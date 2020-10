Andrea Zelletta comodino, piange fuori onda e offende Franceska: sfigata (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri sera, lunedì 12 ottobre, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Durante la serata è stata affrontata anche la questione ‘comodini’ perché ci sarebbero dei concorrenti che si espongono molto poco e si nascondono dietro ad altri vipponi. Uno di questi è Andrea Zelletta, ex volto noto di Uomini e Donne, il fidanzato di Natalia Paragoni. Zelletta non è uno capace di creare grandi dinamiche ed è stato preso di mira da alcuni concorrenti proprio per essere utile quanto un comodino. “Io lavoro sui social, alla fine per questo siamo salvi anche. Magari non ho il tuo stesso seguito ma abbiamo un pubblico simile. Anche il mio, come il tuo, è molto interattivo” ha affermato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri sera, lunedì 12 ottobre, è andata inin prima serata su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Durante la serata è stata affrontata anche la questione ‘comodini’ perché ci sarebbero dei concorrenti che si espongono molto poco e si nascondono dietro ad altri vipponi. Uno di questi è, ex volto noto di Uomini e Donne, il fidanzato di Natalia Paragoni.non è uno capace di creare grandi dinamiche ed è stato preso di mira da alcuni concorrenti proprio per essere utile quanto un. “Io lavoro sui social, alla fine per questo siamo salvi anche. Magari non ho il tuo stesso seguito ma abbiamo un pubblico simile. Anche il mio, come il tuo, è molto interattivo” ha affermato ...

huracan__2 : RT @mediohermana: Andrea Zelletta non ha rispetto, non ha educazione, ha fatto battute sessiste, ha più volte ripetuto “sfigata” ad una rag… - helloliliths : Rara foto di Andrea Zelletta e Co. #GFVIP - Reberebby215 : RT @believeinmusic_: Andrea Zelletta tra gli immuni MA IO VI QUERELO #GFVIP - onlywithaz : RT @beccasenzak: Andrea: “io le donne le rispetto” e poi: CESSA, INUTILE, SFIGATA ZELLETTA CHIUDI UNA VOLTA PER TUTTA QUELLA FOGNA DA COM… - onlywithaz : RT @mediohermana: Andrea Zelletta non ha rispetto, non ha educazione, ha fatto battute sessiste, ha più volte ripetuto “sfigata” ad una rag… -