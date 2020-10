Andrea Cogoni muore a 34 anni poco prima della nascita della figlia (Di martedì 13 ottobre 2020) Il giovane Andrea Cogoni è morto a 34 anni in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto dopo che ha lasciato la moglie in ospedale. Domenica notte, sulla statale 197, quella che collega Villanovafranca e Las Plassas, si è verificato un incidente stradale letale. Tra le due vittime c’è anche Andrea Cogoni, giovane padre di … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020) Il giovaneè morto a 34in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto dopo che ha lasciato la moglie in ospedale. Domenica notte, sulla statale 197, quella che collega Villanovafranca e Las Plassas, si è verificato un incidente stradale letale. Tra le due vittime c’è anche, giovane padre di …

