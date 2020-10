Andrea Agnelli pizzicato senza mascherina all’Assemblea di Lega [FOTO] (Di martedì 13 ottobre 2020) Andrea Agnelli pizzicato senza mascherina all’Assemblea di Lega per decidere il futuro dei diritti tv Andrea Agnelli è stato FOTOgrafato all’esterno della struttura, dove si … L'articolo Andrea Agnelli pizzicato senza mascherina all’Assemblea di Lega FOTO proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 13 ottobre 2020)all’Assemblea diper decidere il futuro dei diritti tvè statografato all’esterno della struttura, dove si … L'articoloall’Assemblea diproviene da ForzAzzurri.net.

Il presidente e proprietario della Juventus, Andrea Agnelli, è stato beccato senza mascherina. Il dirigente è a Milano all'Assemblea di Lega.

La profezia al contrario di De Luca: aveva detto "abbiamo salvato Ronaldo dal Coronavirus"

"Abbiamo evitato il contagio di Ronaldo", aveva detto il Governatore della Campania De Luca pochi giorni prima della positività di CR7 al Covid.

