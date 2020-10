Ancora file ai drive-in: lunghe file a Togliatti e San Giovanni (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – E’ sempre congestionata la situazione nei drive-in di Roma e del Lazio per effettuare il tampone. Lievi miglioramenti si registrano al Santa Maria della Pieta’, nell’Asl Roma 1, e al Centro Agroalimentare, mentre continuano lunghe file all’ospedale San Giovanni Addolorata (ben 253 le persone in attesa al drive-in pedonale), a Togliatti (250 auto), all’Istituto Zooprofilattico (250) e al Campus Biomedico (198). Ecco il quadro alle ore 14: – Asl Roma 1: Labaro 110, San Giovanni 91 (e 253 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pieta’ 82; – Asl Roma 2: Togliatti 200, Odescalchi 90, Campus Biomedico 198, Istituto Zooprofilattico 250, Santa Lucia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – E’ sempre congestionata la situazione nei-in di Roma e del Lazio per effettuare il tampone. Lievi miglioramenti si registrano al Santa Maria della Pieta’, nell’Asl Roma 1, e al Centro Agroalimentare, mentre continuanoall’ospedale SanAddolorata (ben 253 le persone in attesa al-in pedonale), a(250 auto), all’Istituto Zooprofilattico (250) e al Campus Biomedico (198). Ecco il quadro alle ore 14: – Asl Roma 1: Labaro 110, San91 (e 253 persone in fila alin pedonale), Santa Maria della Pieta’ 82; – Asl Roma 2:200, Odescalchi 90, Campus Biomedico 198, Istituto Zooprofilattico 250, Santa Lucia ...

