Amazon Prime Day | il meglio del fashion per Cecilia Rodriguez e Valentina Ferragni

(Di martedì 13 ottobre 2020) Alla mezzanotte di oggi, 13 ottobre, è scattata ufficialmente una delle giornate più attese per chi ama fare shopping e, soprattutto, scovare le migliori occasioni a prezzi super competitivi: si tratta dell’Amazon Prime Day, evento annuale di offerte riservate ai clienti Amazon Prime che, nonostante sia stato rimandato di qualche mese causa Covid-19, è appena stato inaugurato anche per il 2020 con una lunga lista di sconti. I prodotti al ribasso sono più di un milione, e saranno disponibili fino alle 23:59 del 14 ottobre in ogni sezione. Ovviamente, moda compresa.