Amazon, nuova apertura a Fiumicino: 2 mila posti di lavoro (Di martedì 13 ottobre 2020) Amazon continua a espandersi e ad assumere personale in Italia. Dopo le ultime aperture a Peschiera Borromeo e Parma, il colosso dell'e-commerce, complice il successo degli acquisti online, ha deciso di realizzare un nuovo magazzino a Fiumicino. L'azienda dovrebbe arrivare ad assumere quindi 2 mila persone entro il 2022. Amazon a Fiumicino, dove sorgerà il magazzino Il centro di smistamento di Fiumicino sorgerà tra l'autostrada Roma-Civitavecchia e l'aeroporto. Si tratta di una località strategica per la sua vicinanza all'arteria stradale e, soprattutto, al Leonardo da Vinci. L'aeroporto, infatti, ha un magazzino merci, il Cargo City, che opererà in stretta collaborazione con l'hub di Amazon.

