Amatissimo regista ha rifiutato un film che poi ha sbancato al botteghino

Leggi su youmovies

(Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolo . Capita spesso di rinunciare ad un lavoro e, anni dopo pentirsi amaramente di averlo fatto, soprattutto se parliamo di cinema e diche hanno ottenuto grande successo. La pietra dello scandalo, in questo caso, è il capolavoro di David Fincher – Seven – diretto dal celebrenel 1995. Quello che forse non tutti …