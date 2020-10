Altro caso Covid nel Milan: il collaboratore Bonera è positivo (Di martedì 13 ottobre 2020) Il collaboratore tecnico del club rossonero Daniele Bonera è risultato positivo al Covid-19. Bonera in questo momento si trova in isolamento presso la propria abitazione ed è in buone condizioni di ... Leggi su globalist (Di martedì 13 ottobre 2020) Iltecnico del club rossonero Danieleè risultatoal-19.in questo momento si trova in isolamento presso la propria abitazione ed è in buone condizioni di ...

L'uomo ha lasciato la sua abitazione nonostante fosse risultato positivo al Coronavirus e avesse sintomi: è stato il sindaco Josi Gerardo ...

Il primo assurdo comizio di Donald Trump post-Covid

Per il medico della Casa Bianca il presidente non è più contagioso, quindi il 12 ottobre è apparso su un palco in Florida, dove ha detto tra l'altro: "Mi sento così forte che verrei tra il pubblico e ...

