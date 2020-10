Alperia | miglior ‘green brand’ al Charge Energy Branding Award

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. – (Adnkronos) –è stata premiata come“Green Brand” mondiale alposizionandosi davanti ad importanti aziende di Stati Uniti, Norvegia e Germania. Ogni anno ilpremia le eccellenze nell’ambito della gestione e comunicazione dei marchi. La giuria è composta da esperti indipendenti, attivi a livello mondiale, provenienti da agenzie di, società di consulenza, università e dal settore marketing. Il marchio, per la giuria, “è stato considerato smart e con un approccio trasparente. Il nome, il logo e il modo in cui ...

fisco24_info : Premi: Alperia miglior 'green brand' mondiale : -

Ultime Notizie dalla rete : Alperia miglior

Adnkronos

Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Alperia è stata premiata come miglior "Green Brand" mondiale al Charge Energy Branding Award posizionandosi davanti ad importanti aziende di Stati Uniti, Norvegia e ...In vista dei Campionati Italiani del mezzofondo in pista di Modena del prossimo fine settimana, interessanti i risultati dei 3000 di Alba con Ludovica Cavalli a precedere Martina Merlo, terza Anna Arn ...