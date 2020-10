Allerta Meteo, l’avviso della Protezione Civile: piogge, temporali e venti fino a burrasca al Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] (Di martedì 13 ottobre 2020) Allerta Meteo – Un sistema perturbato atlantico, proveniente dalla Francia, raggiungerà, nella giornata di domani, i settori più occidentali italiani determinando una fase di tempo instabile su Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centrali, con associato un deciso rinforzo dei venti al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020)– Un sistema perturbato atlantico, proveniente dalla Francia, raggiungerà, nella giornata di domani, i settori più occidentali italiani determinando una fase di tempo instabile su Emilia-Romagna e gran parte delle regioni centrali, con associato un deciso rinforzo deial Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità ...

